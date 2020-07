Inter, Conte tira un sospiro di sollievo: nulla di grave per De Vrij

Dopo il pari deludente di ieri sera contro la Fiorentina e la consegna, di fatto, dello Scudetto alla Juventus (se vincerà stasera sarà ufficiale), l’Inter di Antonio Conte deve fare anche i conti con l’infortunio di Stefan De Vrij.

News Inter, infortunio lieve per De Vrij

Il difensore olandese ieri è uscito a metà primo tempo per una forte contusione al ginocchio che non gli ha permesso di continuare la gara e, soprattutto, ha fatto spaventare Antonio Conte per il prosieguo della stagione. Questa mattina il difensore ex Lazio è stato sottoposto agli esami strumentali che non hanno evidenziato particolari problemi. Stando a quanto riferisce Sky Sport, infatti, ha subìto solo una lieve distorsione al ginocchio che comprometterà solo la gara di sabato sera contro il Genoa a Marassi (potrebbe anche sedere in panchina). L’Inter punta a recuperarlo per la gara di martedì sera contro il Napoli.

CLICCA QUI PER RESTARE AGGIORNATO SU TUTTE LE NEWS DI MERCATO

Infortunio D’Ambrosio

Ieri sera ci sono stati anche problemi al volto per Danilo D’Ambrosio, colpito da una testata fortuita in uno scontro con un avversario. Cinque punti di sutura all’arcata sopraccigliare per ricucire la ferita. Non dovrebbero esserci problemi per la trasferta di sabato sera contro il Genoa.

Potrebbero interessarti anche

Calciomercato Juventus, prima lo Scudetto e poi gli acquisti: le ultime

Mercato Milan, ora si punta alla permanenza del leader: i dettagli