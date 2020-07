Shock David Villa! E’ accusato di molestie sessuali

L’ex Barcellona è stato accusato da una ragazza per molestie sessuali, ai tempi di quando giocava negli Stati Uniti. Lui si difende.

David Villa nei guai. La vittima: “Mi toccava ogni giorno“

Si è ritirato lo scorso anno in Giappone. La sua ultima maglia è stata quella del Vissel Kobe. Per anni ha incantato con le sue giocate e con i suoi gol parecchi club spagnoli (Real Sociedad, Valencia, Barcellona e Atletico Madrid). Una breve parentesi in Australia, poi 4 anni nella Major League Soccer. Già, in America, l’ex nazionale spagnolo avrebbe molestato un ex stagista. Il New York City Fc ha fatto sapere di aver aperto un’indagine sulle accuse di molestie sessuali: “Non tolleriamo molestie di alcun genere. Abbiamo aperto un’indagine in merito“.

L’accusatrice di Villa, Skyler B, ha così raccontato: “Mi toccava ogni giorno. Non si è mai preoccupato un attimo di sapere come mi chiamo“.

L’ex bomber si difende: “Accuse infondate“

Non si è fatta attendere la risposta dell’ex attaccante che si è così difeso: “Quelle che ho sentito sul mio conto sono accuse completamente false. Sono estraneo ai fatti, collaborerò per la tutela del mio nome e di quello del club. E’ complicato capire perché queste accuse non siano uscite fuori prima se qualcuno ha avuto problemi durante il mio periodo al club. Ho giocato quattro anni in America e ho sempre avuto rispetto per chi lavorava lì“.