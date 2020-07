Dopo il passo falso di ieri contro il Parma, potrebbero arrivare buone notizie dal futuro attaccante. La sua firma è attesa in questi giorni.

Osimhen, troppa voglia di Napoli

Victor Osimhen può subito far dimenticare la sconfitta di ieri del Napoli contro il Parma. Oramai sembra quasi fatta, il nigeriano sta per diventare il nuovo attaccante degli azzurri. Pare che il direttore sportivo, Cristiano Giuntoli, abbia fissato per la prossima settimana un appuntamento con l’agente del calciatore. Lo stipendio che riceverà ammonterà a circa 4 milioni di euro all’anno. E’ questa la richiesta del centravanti del Lille, De Laurentiis pare si sia convinto e a breve incontrerà il presidente dei francesi, Gerard Lopez per l’acquisto definitivo. Come riferisce il Corriere dello Sport, lunedì prossimo potrebbe arrivare la famosa fumata bianca. Tornando alla partita di ieri si è visto un Napoli stanco e che ha già la testa al match dell’8 agosto contro il Barcellona. Mister Gattuso non accetta determinati passi falsi.

Considerando che ieri come punta centrale ha giocato Lozano (non è adatto a fare il ‘falso nueve‘), il resto della squadra non ha impressionato granché. Onore agli uomini di D’Aversa per la vittoria e per la salvezza conquistata con tre turni di anticipo.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Parma-Napoli, Gattuso è una furia nel post-partita

Il tecnico calabrese a fine partita: “Basta cazzeggiare, se giochiamo così al Barcellona gli facciamo il solletico“

Un Gattuso nervoso quello che si è visto in conferenza stampa: “Rigori per il Parma? Preferisco non parlarne. Abbiamo fatto molto poco quest’oggi, se giochiamo così in Champions al Barcellona gli facciamo il solletico“.