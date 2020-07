Sono giorni molto caldi per il calciomercato del Napoli. L’arrivo di Osimhen è ormai solo questione di giorni: l’attaccante nigeriano ben presto firmerà il contratto con gli azzurri fino al 2025. Ma in casa Napoli si bada anche a migliorare gli altri reparti, soprattutto con l’eventuale cessione di alcuni calciatori.

Calciomercato Napoli, si punta Umtiti

L’incognita più grande per il Napoli è la permanenza di Kalidou Koulibaly. Il difensore senegalese piace tanto al Manchester City di Pep Guardiola che lo ha inserito al primo posto nella lista dei desideri. Al momento l’offerta non ha per niente soddisfatto le richieste di Aurelio De Laurentiis che non intende cedere il classe ’91 per meno di 80 milioni di euro. Ma intanto il Napoli si guarda intorno e cerca di capire chi potrebbe essere un degno sostituto del gigante ex Genk. Uno dei nomi sondati da Cristiano Giuntoli è quello di Samuel Umtiti, difensore francese del Barcellona, fuori dai piani di Quique Setien e dello stesso club blaugrana.

Umtiti piace anche ad altre italiane

Stando a quanto riporta Sport, il Barcellona avrebbe deciso di puntare su altri profili (Piqué, Lenglet, Araujo e Garcia) chiedendo al difensore ex Lione di cercarsi altre soluzioni utili per la sua carriera. Il club di Bartomeu sarebbe anche disposto a cederlo in prestito e proprio questa opzione è quella che stuzzica di più il Napoli. Per un’eventuale cessione a titolo definitivo, invece, i blaugrana chiedono 20-25 milioni di euro, richiesta non impossibile per le casse azzurre. Da segnalare, però, anche l’interessamento di Roma, Juventus e Inter per il difensore classe ’93.

