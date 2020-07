Calciomercato Napoli, Koulibaly: quanto chiede ADL per cederlo

Il calciomercato Napoli continua, e in queste ultime settimane comincia ad ingranare sempre di più in attesa di quella che sarà una prossima sessione tutta da scoprire. Gattuso e De Laurentiis pensano ai possibili colpi da fare, ovviamente pensando anche a chi potrebbe partire. Chiaramente sarà blindato qualche gioiello, con il patron azzurro pronto a dettare le proprie condizioni.

Ultime Napoli: De Laurentiis chiede almeno 75 milioni per Koulibaly

Tante richieste e tante avance per i gioielli del Napoli, i quali come sempre vengono messi puntualmente nel mirino di diverse big. Ne sa qualcosa Koulibaly, senza ombra di dubbio uno dei giocatori più forti della squadra azzurra, e che interesserebbe a tantissime squadre. De Laurentiis conosce bene il valore tecnico del senegalese, e non sottovaluta soprattutto l’aspetto economico: la sua richiesta è di almeno 75 milioni di euro per cederlo, offerte inferiori non saranno minimamente prese in considerazione. A riportarlo è Tuttosport.

Koulibaly: piomba Guardiola

Il futuro di Koulibaly continua ad essere incerto, specie perchè le pretendenti non sembrano voler mollare la presa neanche di un centimetro. In particolare occhio al Manchester City, squadra probabilmente in pole per la corsa al difensore. Guardiola starebbe spingendo per l’arrivo del giocatore azzurro, ma ovviamente il muro eretto da ADL non è affatto facile da scalfire.

