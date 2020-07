Calciomercato Napoli, parla l’intemediario: “Si chiude nel weekend”

Parla Andrea D’Amico: il famoso agente ha lavorato in sordina nelle ultime settimane ed oggi esce allo scoperto, annunciando il prossimo colpo del Napoli.

Victor Osimhen al Napoli, parola di Andrea D’Amico

Da sempre vicino a Gattuso, l’agente che rappresenta anche Criscito è stato il trait d’union tra il nuovo manager di Osimhen, William D’Avila, ed il Napoli, che con il Lille dal canto suo aveva già un accordo. Ecco quanto dichiarato dal procuratore italiano a Radio Kiss Kiss Napoli: “Sull’operazione vige il silenzio finché non verrà concretizzata. Posso dire che a Gattuso piacciono i calciatori bravi e che si tratta di un’operazione in definizione. Napoli è la piazza giusta per Victor, non Liverpool. Visite mediche? Non confermo né smentisco. Il cambio d’agente l’ha avvicinato al Napoli. Paragoni con altri giocatori? Oggi su internet si vede tutto. Io tendo a non paragonare giocatori per una questione di scaramanzia, ma posso dire che ha la velocità di Eto’o e la forza di Drogba“.

Osimhen-Napoli, i dettagli dell’affare

Adesso che il fumo va diradandosi, è possibile delineare i contorni di quello che è sicuramente il colpo più caro della storia azzurra. Dalle casse del club di Aurelio De Laurentiis infatti saranno prelevati 60 milioni di euro che andranno a finire in quelle del Lille. Al calciatore invece un quinquennale da 3,5 milioni di euro all’anno, più bonus per arrivare fino a 4 milioni a stagione. Per lui ci sarà anche un premio alla firma di 2 milioni, che verrà però versato dal club francese.