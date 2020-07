Calciomercato Milan: pessime novità per Jovic

Milan, Jovic potrebbe finire in un’altra Big. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, l’attaccante serbo potrebbe far ritorno in Bundesliga.

Milan, su Jovic c’è il Monaco

Pessime notizie per il MIlan. Nelle ultime ore, infatti, sarebbe spuntata una nuova rivale per Luka Jovic. Sull’attaccante del Real Madrid ci sarebbe anche il Monaco, la conferma è arrivata dal neo allenatore Niko Kovac a Bild, L’Equipe e Foot Mercato: “Tutto è possibile, ma ora non c’è nulla da dire”.

Milan, si lavora anche per il centrocampo

In attesa di capire chi affiancherà o prenderà il posto di Ibra in attacco, i rossoneri pensano anche ad un nuvoo centrocampista.

Per questo motivo, Luis Florentino resta un obiettivo importante di mercato. Secondo le ultime il procuratore del ragazzo avrebbe mantenuto i contatti con Massara e Maldini in questi mesi.

Anche in estate, come accaduto in estate, i rossoneri proveranno a portare avanti la trattativa con il Benfica. Il centrocampista classe 1999 è un giocatore sul quale Pioli aveva già dato l’ok all’arrivo lo scorso gennaio.

Il problema per i rossoneri resta la richiesta del Benfica. Il club lusitato, infatti, per lasciar andare il calciatore chiede sempre il pagamento della clausola rescissoria e non avrebbe intenzione di fare sconti ai rossoneri o agli altri club in fila per Luis Florentino.