Archiviata la questione panchina, il Milan si getta a capofitto sul calciomercato. Oltre alla conferma dei calciatori che hanno permesso la rimonta al sesto posto e la quasi certa qualificazione alla prossima Europa League, i rossoneri puntano anche a migliorare la rosa per puntare a rientrare in Champions League.

Calciomercato Milan, il Monaco punta tutto su Jovic

Nei giorni scorsi il Milan ha incontrato Fali Ramadani per discutere principalmente del futuro di Ante Rebic che, dopo un inizio particolarmente complicato, ha messo la quinta marcia e non si è più fermato, trovando l’intesa perfetta con Zlatan Ibrahimovic e con l’intera rosa. Da gennaio è diventato imprescindibile per Stefano Pioli e il Milan ha intenzione di riscattarlo dall’Eintracht Francoforte nonostante il prestito sia valido anche per la prossima stagione. Ma Ramadani non ha parlato solo di Rebic con Massara, Maldini e Gazidis. Nell’incontro di qualche giorno fa si è discusso anche di Luka Jovic, attaccante del Real Madrid in uscita dai Blancos dopo la prima, deludente, stagione.

Kovac vuole Jovic, rossoneri in “pericolo”

L’affare non è affatto semplice e nelle ultime ore è aumentata anche fortemente la concorrenza. Stando a quanto riferisce l’edizione odierna de L’Equipe, il Monaco starebbe pensando all’ingaggio di Luka Jovic e vorrebbe anticipare la concorrenza rossonera. Il club del Principato di Monaco ha appena ingaggiato Niko Kovac come nuovo allenatore che conosce molto bene le potenzialità dell’attaccante serbo, avendolo allenato ai tempi della Bundesliga, e vorrebbe portarlo con sé nell’avventura monegasca.

