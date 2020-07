L’amministratore delegato e dirigente del Milan, Ivan Gazidis, fa il punto della situazione della società rossonera. Ha parlato di Ibra, Maldini e non solo.

Gazidis: “Riconferma Pioli? Scelta giusta“

E’ tempo di riconferme in casa Milan. Il primo nome per poter ripartire la prossima stagione è quello di Stefano Pioli. Impossibile non confermarlo visto il vero miracolo che ha prodotto (e sta producendo) con questa squadra. L’ex Lazio ha preso una squadra allo sbando e l’ha portata ai vertici dell’Europa League, l’obiettivo ora è quello di classificarsi al quinto posto (sperando in un passo falso delle inseguitrici). Come riporta la ‘Gazzetta dello Sport‘, queste sono state le parole di Gazidis: “Dopo Giampaolo ora si respira un’altra aria.

Dopo aver assunto Pioli avevamo parlato con Rangnick per costruire il Milan del futuro, ma l’ottimo lavoro di Stefano ci ha fatto cambiare idea. Siamo convinti che la sua permanenza sia la scelta migliore. Troppi cambiamenti al club negli ultimi anni? Sono d’accordo, la pazienza è una delle mie qualità. Pioli come nuovo Wenger per la società? Arsene è Arsene, Stefano è Stefano“.

Ancora Gazidis: “Vi dico la mia su Ibra e Maldini“

“Zlatan è uno dei migliori al mondo nel suo ruolo. Una sua permanenza qui? Ne dobbiamo discutere. Maldini? E’ parte integrante della società, ha ancora due anni di contratto con noi. Ha lavorato bene e spero che possa restare. A gennaio abbiamo deciso di fare un mix tra calciatori giovani ed esperti e i risultati si stanno vedendo. Nuovo stadio? Ne parleremo a settembre con il presidente Scaroni“.