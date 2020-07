Calciomercato Milan, futuro Ibrahimovic: Elliott prende tempo

Un momento di stagione davvero molto importante per il Milan, impegnato nel rush finale in campionato, e fresco fresco di parecchio notizie importanti. La conferma di Pioli è arrivata, quella di Maldini e Massara potrebbe arrivare, e ora si aspetta qualche notizia per quanto riguarda Ibrahimovic.

Ultime Milan: Ibra vuole restare, Elliott riflette

Se c’è una costante nella seconda parte di stagione per il Milan, quella è stata Zlatan Ibrahimovic. L’attaccante svedese ha avuto un impatto (non che fosse una novità) devastante per i rossoneri, trascinandoli sia dentro che fuori dal campo. Insomma un elemento che così come in passato non si è mai risparmiato per la causa, e che adesso è chiamato forse alla scelta decisiva e finale della sua carriera. Il gigante di Malmo vorrebbe restare, ma a quanto pare la situazione continua ad essere poco chiara. Il motivo? Se da una parte tifosi e società sperano in una permanenza, dall’altra parte c’è Elliott, il quale è giustamente chiamato a delle valutazioni: rischi e pericoli si, e soprattutto questione ingaggio da 6 milioni a stagione. Che possa essere rivisto tutto a ribasso?

fonte Corriere dello Sport

Il piano B di Ibra

Ibrahimovic è ancora incerto sul proprio futuro, e vista la situazione ancora di stallo, potrebbe prendere in considerazione anche quello che lui considera il piano B: tornare in Svezia e giocare nell’Hammarby, società di cui è anche azionista. Ad oggi ogni scenario è aperto, starà ad Elliott fare le valutazioni finali.

