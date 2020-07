Calciomercato Milan, si punta al riscatto e ad un nuovo acquisto

Dopo aver prolungato il contratto all’allenatore Stefano Pioli, i dirigenti rossoneri sono al lavoro per il rinnovo di Ibrahimovic. Ma la società non intende fermarsi e vira anche su altri obiettivi.

Obiettivo numero uno: riconfermare Rebic

Ieri in un hotel di Milano c’è stato l’atteso incontro per acquistare, definitivamente, Ante Rebic. C’erano il direttore tecnico Paolo Maldini, quello sportivo Frederic Massara, l’agente del croato Ramadani e il direttore sportivo dei viola Daniele Pradè. Già, la Fiorentina detiene ancora il 50% del cartellino del numero 18 rossonero e non vuole rimetterci nemmeno un euro. Il Milan con l’Eintrahct Francoforte non dovrebbe avere particolari problemi, visto che nella trattativa con i tedeschi potrebbe inserire Andrè Silva che in Bundesliga ha trovato il suo habitat naturale.

Ma non solo: la riunione di ieri è stata l’occasione anche per parlare di Nikola Milenkovic, centrale dei gigliati. Il suo procuratore è lo stesso di Rebic e una chiacchierata sul serbo sicuramente c’è scappata. Più lui che Ajer del Celtic, visto che il viola conosce già la Serie A.

Si guarda anche alla fascia destra

Emerson Royal, di proprietà del Barcellona (ma in prestito al Betis) è il nome nuovo per la fascia destra, insieme a quello di Dumfries che milita in Olanda nel Psv. Non è detto infatti che Conti e Calabria possano rimanere a Milano. Invece sulla corsia di sinistra bisogna trovare un vice-Hernandez, visto che Laxalt ha già le valigie pronte, destinazione Russia (Lokomotiv Mosca).