Ottenuta la qualificazione in Champions League, la Lazio punterà tutto sul calciomercato per puntellare la rosa di Simone Inzaghi.

Calciomercato Lazio, agenti di Borja Mayoral in Italia

Immobile e Caicedo non basteranno, da soli per un’altra stagione, a far fare il salto di qualità alla Lazio di Simone Inzaghi che dopo il lockdown si è trovata a fare i conti con una rosa ridotta all’osso. Infortuni e non elevata qualità delle “seconde linee”, hanno portato i biancocelesti dalla lotta Scudetto al quarto posto in classifica, senza più chance di errori. La qualificazione in Champions League è ormai certa, salvo clamorosi incroci nelle competizioni europee (in caso di vittoria di Roma e Napoli delle Coppe, la quarta classificata della Serie A non si qualificherebbe alla Champions League) e Igli Tare sta già pensando alla prossima stagione. Secondo quanto riporta l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, la Lazio ha bloccato Borja Mayoral, attaccante del Real Madrid.

Le cifre dell’affare

Lo spagnolo ha disputato le ultime due stagioni al Levante ed è pronto a vestire la maglia biancoceleste per le prossime stagioni. Il Real Madrid vorrebbe cederlo per 20 milioni di euro mentre la Lazio pare non intende spingersi oltre i 12-15 milioni più bonus. La sensazione è che l’affare si concluderà anche per il contratto in scadenza nel 2021 del 23enne dei Blancos. La prossima settimana sono attesi a Roma gli agenti di Borja Mayoral per definire gli ultimi dettagli con la Lazio.

