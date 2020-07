Questa sera la Juventus potrebbe alzare al cielo il nono Scudetto consecutivo, il 36° nella storia bianconera e il primo per Maurizio Sarri che, però, ha un grosso punto interrogativo sul suo futuro. Il calciomercato della Juventus, infatti, potrebbe dipendere dal futuro dell’ex Napoli, insidiato dall’affascinante idea Zinedine Zidane.

Calciomercato Juventus, Zidane resta al Real Madrid

L’addio e poi il ritorno in panchina: Zinedine Zidane è stato pochissimo tempo lontano dal Real Madrid dopo la vittoria delle storiche 3 Champions League consecutive e quest’anno è tornato a vincere la Liga, mancante da qualche anno nella bacheca madridista. Ciò ha fatto pensare al nuovo, e definitivo, addio di Zizou, ormai a corto di obiettivi con il club che da calciatore e da allenatore lo ha consacrato nel mondo delle stelle calcistiche. La Juventus lo ha inserito da tempo nella lista dei desideri e in futuro potrebbe pensare al suo ingaggio. Ma non sarà la prossima stagione quella buona per l’approdo del tecnico francese a Torino.

Sarri ora è più tranquillo

Stando a quanto riporta Marca, nonstante le ultime dichiarazioni post-vittoria della Liga, Florentino Perez ha convinto Zinedine Zidane a restare ancora un altro anno alla guida dei Blancos, anche in virtù del contratto fino al 2022 che lo lega alla Casa Blanca. Nessuno scossone, quindi, in casa Real Madrid: Zidane resterà e ciò renderà anche più tranquillo il futuro di Maurizio Sarri che nelle ultime settimane, a causa dei risultati non troppo esaltanti, è stato messo fortemente in dubbio dalla dirgenza bianconera.

