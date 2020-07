Calciomercato Juventus, stasera lo Scudetto: domani il bomber

La Juventus, già in serata, potrebbe conquistare il suo nono scudetto di fila, il primo (e forse ultimo?) della gestione Maurizio Sarri. Si continua a parlare di mercato per cercare il sostituto di Gonzalo Higuain.

E’ caccia all’erede del ‘Pipita‘. Ecco i nomi

Con Gonzalo Higuain pronto a fare le valigie e a lasciare definitivamente l’Italia, la Juventus pensa a come sostituirlo. I bianconeri con una vittoria stasera contro l’Udinese potrebbero vincere il nono scudetto di fila, ma l’obiettivo principale è quello di costruire la nuova squadra per la prossima stagione 2020-2021. Il ‘Pipita‘ saluterà tutti e proverà nuove esperienze (MLS oppure ritorno in Spagna o Argentina). Il numero 21 lascerà un vuoto nel parco attaccanti che la dirigenza è pronta subito a colmare. Come riferisce ‘Tuttosport‘, in prima fila ci sono i nomi di Raul Jimenez (del Wolverhampton) e dell’azzurro Arkadiusz Milik.

Fabio Paratici studia anche i profili di Alexandre Lacazatte ed Edin Dzeko, ma il messicano ed il polacco appaiono in netto vantaggio. Cristiano Ronaldo vorrebbe come spalla ideale proprio Jimenez. Attenzione però al Manchester United che pare intenzionato a soffiarlo ai bianconeri.

Per Milik si studiano varie opzioni con il Napoli

Quello di Milik è un profilo assai gradito al club di Agnelli. Non solo per la giovane età (26 anni), ma anche perché ha già lavorato in passato con Sarri. Gli azzurri vogliono 40 milioni di euro per il suo cartellino, la Juventus inserirebbe molto volentieri alcune contropartite tecniche che possono fare al caso di Gattuso: Rugani, Romero, Pellegrini e Bernardeschi.