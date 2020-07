Calciomercato Juventus, arriva l’indizio per un obiettivo in attacco

La Juventus vuole un attaccante, e questo ormai non è più un mistero. I bianconeri continuano a valutare tantissimi profili diversi, a partire da qualche bomber di Serie A, fino a dare uno sguardo in Premier League. Ora però dovranno cominciare a tirare le somme, e capire quanto meno chi può essere il vero colpo per la prossima stagione.

Ultime Juventus, sfuma Lacazette? Il francese sponsor per l’Arsenal

Tra i tanti profili sondati dalla Juventus per il ruolo di attaccante, uno di quelli che ha attirato l’attenzione maggiormente su di sè, è senza dubbio Alexandre Lacazette. Il centravanti francese è uno dei migliori in Europa nel suo ruolo, e la sua duttilità offensiva è una dote che sicuramente potrebbe tornare utile a Maurizio Sarri. Sebbene la trattativa potesse sembra alla portata, nella giornata di oggi è arrivato un indizio poco positivo per la Vecchia Signora. Il giocatore è infatti stato scelto dai Gunners come uomo immagine per la divisa della prossima stagione. Questo quanto riportato da TuttoJuve.

Colpo in attacco: le piste calde

Lacazette sembra concentrato all’Arsenal, ed ecco che la Juventus dovrà quindi prendere in considerazione altri nomi. Le piste più calde al momento sono quelle che portato a Milik (Napoli), Raul Jimenez (Wolverhampton) e Dzeko (Roma). Tre nomi molto importanti, e che Paratici e dirigenza non molleranno di certo.

