Calciomercato Inter, è derby con il Milan per il baby talento

Mezza Europa su di lui, ma il suo futuro potrebbe essere ancora in Italia. Inter e Milan sono sulle sue tracce da un bel po’ di tempo.

Tonali, è sfida Inter-Milan

Ieri sera l’aritmetica ha condannato definitivamente il Brescia in Serie B, dopo un anno dalla sua promozione. Squadra sì ricca di giovani, ma davvero con poca esperienza. Il club del patron Massimo Cellino, potrà però ‘rallegrarsi’ subito dopo la cocente delusione della retrocessione. Infatti il classe 2000, Sandro Tonali, non vestirà la maglia delle ‘rondinelle’ la prossima stagione. Il giovane ha molto mercato e quindi una sua partenza è molto più che probabile. Già lo scorso anno aveva la possibilità di accasarsi altrove, ma l’allora allenatore Eugenio Corini e la dirigenza bresciana hanno trattenuto il calciatore per un altro anno per fargli assaggiare la Serie A, dopo essere stato eletto miglior talento della Serie B 2018-2019.

L’Inter non ha mai nascosto il suo interesse per il nazionale under 21 azzurro, così come il Milan. Sarà una vera e propria asta per tutto il periodo del calciomercato. Il costo dell’operazione potrebbe aggirarsi verso i 35 milioni di euro e non 50 come aveva annunciato mesi fa l’ex presidente del Cagliari.

La Juventus si è defilata

I bianconeri sembravano in netto vantaggio per acquistarlo, ma all’improvviso tutto è cambiato. Complice anche l’arrivo di Arthur, la dirigenza bianconera ha virato su altri obiettivi. Il Milan ha a disposizione un ottimo budget per il mercato estivo (considerando anche i soldi che sono arrivati dal Siviglia per il riscatto di Suso).