Arrivano notizie clamorose riguardo il mercato di Serie A per il futuro. Leo Messi è in completa rottura con il Barcellona e tutto l’ambiente, in particolare dopo questa stagione deludente e ricca di polemiche e litigi interni dell’argentino con società e allenatore. Da Radio Rai arrivano aggiornamenti a dir poco incredibili sul futuro di Messi che potrebbe approdare in Serie A, tutto si svolgerà a Milano nelle prossime settimane.

Inter, colpo di scena Messi: arriva in Serie A?

Il calciatore argentino ha un contratto in scadenza con il Barcellona nel 2021 e potrebbe approdare in Serie A. Da tempo l’Inter ha pensato al calciatore che sogna di giocare con il suo connazionale Lautaro Martinez. Ora però bisognerà capire come potrà evolversi la questione. Contatti tra le parti, con Suning che sogna il grande colpo ora. Il calciatore guadagna circa 30,5 milioni netti a stagione, sarebbe un investimento piuttosto notevole per l’Inter che però vuole diventare un grande club e accogliere campioni.

Inter, colpo di scena Messi: il padre a Milano per trattare

Messi e Cristiano Ronaldo potrebbero tornare a giocare di nuovo insieme in uno stesso campionato. Il padre di Leo Messi, come riportato da Radio Rai, sarà a Milano nei primi giorni d’agosto per trattare il trasferimento del proprio figlio in Serie A.