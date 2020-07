Calciomercato Inter, sempre più vicino l’arrivo del laterale

L’Inter prosegue in maniera spedita il suo mercato, e lo fa soprattutto strizzando l’occhio ad un laterale di sinistra, probabilmente in una delle zone di campo con più lacune quest’anno. I nerazzurri, dopo l’acquisto di Hakimi, sono pronti ad un altro investimento. Pare che possa arrivare a breve la fumata bianca.

Mercato Inter: Emerson Palmieri sempre più vicino, le conferme

Un fase di stagione molto dispendiosa per l’Inter, che probabilmente sta pagando parecchio anche diverse assenze e la stanchezza. E’ ovvio di come Conte voglia avere a disposizione più uomini, e soprattutto sulle corsie esterne, dove quest’anno ci sono stati diversi problemi: acciacchi fisici e prestazioni poco convincenti hanno portato a varie valutazioni. Hakimi è stato preso, e adesso pare sia ormai molto vicino anche un laterale sinistro: Emerson Palmieri. L’italo-brasiliano è stato seguito per parecchio tempo, ora anche i bookmaker confermano. Marotta e Ausilio stanno cercando di chiudere il più velocemente possibile, nei prossimi giorni potrebbero arrivare altre novità. Questo quello riportato da cm.it.

Emerson Palmieri-Inter: anticipata la Juve, nerazzurri ottimisti

L’Inter sembra aver ormai quasi chiuso la trattativa per Emerson Palmieri, o almeno è quello che filtra dall’ottimismo nell’ambiente. Del resto il club meneghino era ottimista anche qualche settimana fa, ed in particolare anche quando la Juventus si era inserita nella corsa. I bianconeri rischiano di restare beffati, Conte potrà gioire.