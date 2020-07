Calciomercato Inter, cambia tutto: uno resta e l’altro parte

L’Inter è ormai verso fine stagione. Il club nerazzurro non è riuscito a lottare fino alla fine per lo scudetto come voleva e si pensa già alla prossima stagione. La rosa di mister Conte dovrà essere migliorata come richiesto dal tecnico, che intanto ha già incassato l’acquisto di Hakimi per la corsia di destra. Non sono acquisti però, ma anche cessioni in vista del prossimo anno.

Inter, cambia tutto: uno resta e l’altro parte

Marcelo Brozovic, centrocampista croato con un contratto in scadenza nel 2022, ancora non sa quale sarà il proprio di futuro. Il club ha intenzione di rinnovare il contratto, ma senza fretta. Infatti, il calciatore non è più considerato incedibile come ad inizio stagione, soprattutto dopo l’arrivo di Eriksen dello scorso gennaio.

Inter, Eriksen resta e Brozovic parte?

Come svelato da La Gazzetta dello Sport, l’Inter non ha intenzione di privarsi già da subito di Christian Eriksen. Anche se arriveranno offerte, il club italiano vorrebbe rispedirle al mittente. La società vuole dare un’occasione al calciatore danese di giocare una stagione intera. Questo potrebbe cambiare, invece, il futuro di Marcelo Brozovic che in caso di offerte potrebbe essere ceduto. Il club attende l’offerta giusta però e non svenderà assolutamente il calciatore croato che è sempre alle prese con il rinnovo.