Calciomercato Inter, Alaba può arrivare? Le parole di Rummenigge

Un calciomercato sempre più intenso quello di Serie A, dove giorno dopo giorno aumentano sempre più le voci di mercato. L’Inter in particolare sta cercando di rinforzarsi sulla corsia esterna, e oltre al nome di Emerson Palmieri, pensa anche ad un’altra opzione interessante: David Alaba.

Ultime Inter: Alaba futuro incerto, rinnovo in stallo al Bayern

Tante indiscrezioni, poche certezze. Potremmo sicuramente riassumere così la vicenda Alaba-Bayern Monaco, con l’austriaco che prima sembrava avesse ormai abbandonato l’idea di rinnovo, poi riparlato di questa ipotesi, e ora rassegnatosi ad una situazione di stallo. Insomma il terzino dei bavaresi non ha in mente nulla di sicuro per il suo futuro, e neppure Rummenigge, dirigente della squadra tedesca: “Non abbiamo ancora trovato una situazione per Alaba, ma senza il rinnovo ovviamente dovremmo valutare diverse opzioni”. Tra le vari opzioni appunto ci sarebbe anche quella dell’Inter, interessata parecchio al giocatore. Per ora dalle parti di Milano continuano a sperarci, così come riportato da InterNews.

News Inter: per Alaba sarà ancora sfida alla Juventus?

Alaba resta nel mirino dell’Inter, ma i nerazzurri sanno di dover tenere in considerazioni vari ostacoli. La prima è ovviamente la questione rinnovo in casa Bayern, la seconda è la concorrenza. Occhi puntati alla Juventus, la quale negli scorsi giorni aveva palesato un interessamento. I bianconeri hanno davvero abbandonato la pista?