Atalanta, Gasperini contro Conte: “Non non ci sentiamo perdenti”

L’Atalanta viaggia in un momento di forma straordinario. La squadra di Gian Piero Gasperini è attualmente al secondo posto di Serie A e a meno sei dalla Juventus. Da post covid i bergamaschi hanno recuperato due posizioni passando da quarti a secondi. Un traguardo importante per la società e il suo allenatore vuole farlo notare in tutti i modi.

Atalanta, Gasperini e la frecciata a Conte

L’Atalanta dovrà affrontare proprio l’Inter nell’ultima giornata di Serie A. La prossima, intanto, si giocherà a San Siro, dove i bergamaschi dovranno affrontare il Milan. Non sarà in panchina Gasperini dopo l’espulsione post ultima giornata dove c’è stata una lite accesa con Sinisa Mihajlovic. Intanto, l’allenatore ha voluto mandare una frecciata non di poco conto a mister Conte dell’Inter in occasione della lotta al secondo posto.

Atalanta, le parole di Gasperini

L’allenatore dell’Atalanta ha voluto sottolineare come la squadra stia facendo un grande lavoro per trovarsi attualmente al secondo posto. Infatti, Gasperini, ha mandato una frecciata a Conte riguardo il secondo posto visto come un grandissimo risultato per la Dea e non visto come il primo posto dei perdenti. In riferimento a quanto aveva dichiarato Conte dopo la partita pareggiata con la Fiorentina nella giornata di ieri, dove l’Inter non è andata oltre lo 0-0.