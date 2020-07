Torino-Hellas Verona, De Silvestri esce per infortunio. E’ in ospedale

Brutto infortunio per l’esterno granata. Dopo nemmeno 15 minuti di gioco è dovuto uscire dal campo al posto di Ola Aina.

Infortunio alla spalla per De Silvestri. E’ stato portato in ospedale

Non è durata nemmeno un quarto d’ora la partita di Lorenzo De Silvestri contro l’Hellas Verona, gara valevole per la trentacinquesima giornata di Serie A. Il terzino ex Fiorentina ha rimediato un brutto infortunio alla spalla destra e ha dovuto chiedere il cambio: al suo posto è entrato Ola Aina.

Il tutto è nato per uno scontro di gioco con il difensore degli scaligeri, Alan Empereur. Brutta caduta, le urla in un Olimpico deserto. De Silvestri è stato portato in ospedale per accertamenti.Le condizioni del numero 29 andranno valutate in questi giorni.

