Serie A, le formazioni ufficiali della 35ª giornata: out Dzeko e Lautaro

Stanno per cominciare le gare delle 21:45 della 35ª giornata: spicca l’impegno dell’Inter contro la Fiorentina, oltre al derby di Genoa, sfida fondamentale in chiave salvezza.

Serie A, le scelte degli allenatori

Tempo di verdetti, soprattutto per quanto riguarda la zona retrocessione: il Lecce si aggrappa alle proprie forze ed alla Samdoria per tentare il sorpasso sul Genoa. Servirà innanzitutto battere il Brescia, che dal canto suo può solo sperare in un miracolo per restare in Serie A. Il big match della serata è chiaramente Inter-Fiorentina, che vedrà in campo Frank Ribery, il quale ha da poco rivelato il suo futuro.

Lecce-Brescia

LECCE (4-3-2-1): Gabriel, Rispoli, Lucioni, Paz, Donati; Barak, Tachtsidis, Mancosu; Saponara; Falco, Lapadula. Allenatore Fabio Liverani

BRESCIA (4-4-2): Joronen; Sabelli, Papetti, Chancellor, Mangraviti; Zmrhal, Tonali, Dessena, Martella; Torregrossa, Donnarumma. Allenatore Diego Lopez

Inter-Fiorentina

INTER (3-4-1-2): Handanovic; D’Ambrosio, de Vrij, Godin; Candreva, Gagliardini, Barella, Young; Eriksen; Lukaku, Sanchez.

FIORENTINA (3-5-2): Terracciano; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Venuti, Castrovilli, Badelj, Duncan, Dalbert; Cutrone, Ribery.

Sampdoria-Genoa

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Yoschida, Colley, Augello; Linetty, Ekdal, Thorsby, Jankto; Bonazzoli, Gabbiadini. All. Ranieri

GENOA (4-4-2): Perin; Biraschi, Romero, Masiello, Criscito; IagoFalque, Lerager, Schone, Jagiello; Pinamonti, Pandev. All. Nicola

Torino-Verona

TORINO (3-5-2): Sirigu; De Silvestri, Lyanco, Nkoulou, Bremer; Verdi, Meite, Rincon, Ansaldi; Zaza, Belotti.

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Rrhamani, Gunter, Empereur; Faraoni, Pessina, Veloso, Lazovic; Borini, Verre; Salcedo

Spal-Roma

SPAL (4-5-1): Letica; Tomovic, Vicari, Felipe, Sala; D’Alessandro, Murgia, Valdifiori, Dabo, Strefezza; Cerri. All. Di Biagio

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Smalling, Kolarov; Zappacosta, Veretout, Cristante, Spinazzola; Perez, Mkhitaryan; Kalinic. All. Fonseca