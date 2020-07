Pioli dopo Sassuolo-Milan: “Sulla conferma? Sono felicissimo, ci speravo”

Pioli, tecnico del Milan, ha parlato ai microfoni Sky dopo la vittoria contro il Sassuolo. Queste le sue parole.

Pioli dopo Sassuolo-Milan

“Sulla conferma al Milan? Sono molto felice, era un paio di giorni che sapevo di questa trattativa. Allenare un club così prestigioso è molto importante. Il nostro futuro è adesso, dobbiamo pensare a queste ultime tre partite. C’è ancora tanto da fare, restiamo concentrati adesso. Che momenti sono stati? Il club con me si è dimostrato corretto, mi hanno sempre detto che non c’era niente di definitivo. Io pensavo a lavorare in un ambiente straordinario, tutti lavorano benissimo e ho avuto la possibilità di lavorare con una squadra sempre disponibile. Sono stato concentrato. Sulle dichiarazioni di Ibra? Ibra è Ibra, chiaro che l’altra sera non ero contento. Ho faticato a spiegargli le mie motivazioni, ma la mio priorità è la squadra. Dovevo pensare a queste ultime partite, la stanchezza si fa sentire. Dei colloqui avuti con Gazidis? Ho sempre parlato con lui, la settimana prima del Genoa mi aveva garantito che le scelte non erano ancora state fatte. Il lavoro sarebbe stato giudicato alla fine. Te lo aspettavi? Ci speravo, sto bene con la squadra e con tutti. Ci saranno difficoltà e aspettative, ma anche tanta voglia da parte del Milan di dimostrare. Ho sempre sentito fiducia, sia dall’area tecnica che da Gazidis”