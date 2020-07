Reggiana in Serie B. Battuto il Bari 1-0 nella finale play-off

Con un gol dell’attaccante Augustus Kargbo, i romagnoli ritornano in Serie B dopo un’astinenza di molti anni. Ancora Serie C per il Bari di De Laurentiis.

Kargbo-gol, è festa Reggiana. E’ Serie B!

Promozione in Serie B per gli uomini del tecnico Massimiliano Alvini. Mancavano, in cadetteria, dal lontano 1999. Questa sera si è disputata la finale play-off contro il Bari al Mapei Stadium. Gara ricchissima di emozioni: doppio palo per la Reggiana con Varone e Kargbo. Il Bari si rende pericoloso con le conclusioni di Radrezza ed Antenucci. Dopo cinque minuti del secondo tempo i granata passano in vantaggio con il talentuoso attaccante della Sierra Leone, Augustus Kargbo (in prestito dal Genoa).

Su Garkbo infatti c’è la concorrenza di Sassuolo ed Udinese che vorrebbero prelevarlo per la prossima stagione. Annullato un gol all’ex Spal Antenucci, reo di aver toccato il pallone con il braccio. Sale il nervosismo per i biancorossi, quasi alla fine della partita espulso il tecnico Vivarini per reiterate proteste. Inutile l’assalto finale del club di De Laurentiis, l’arbitro Paterna fischia per tre volte e manda la Reggiana in Serie B.

E’ la quarta ed ultima squadra ad approdare in B

Mancava solo una tra Bari e Reggiana come squadra partecipante al prossimo campionato di Serie B 2020-2021. Da qualche settimana il Monza, la Reggina ed il Vicenza avevano staccato il pass.