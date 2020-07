Parma-Napoli 1-0: fallo dubbio di Mario Rui, rigore di Caprari (VIDEO)

Cambia il risultato di Parma-Napoli poco prima della fine del primo tempo: fallo di Mario Rui, proteste del portoghese, ma Giua non sente ragioni. Dal dischetto ci va Caprari che segna l’1-0.

Dopo una prima frazione di gioco durante la quale le squadre si fronteggiano senza creare troppi problemi ai portieri (ad eccezione di un tiro di Siligardi), poco prima del duplice fischio cambia il risultato di Parma-Napoli. Segna Caprari dal dischetto, piazzando alla sinistra di Meret. “Stamattina ho provato un po’ di rigori, ho deciso di calciare là perché ho studiato Meret“, dichiarerà poi a DAZN. Restano i dubbi per il tocco di Mario Rui: sembra molto flebile, ma per Giua, che non consulta neanche il VAR, è calcio di rigore.