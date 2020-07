Parma-Napoli, Grassi e Meret a DAZN: il peso della quarantena

Poco prima del fischio iniziale della sfida tra ducali e partenopei, sono intervenuti davanti alle telecamere Grassi (ex della sfida) e Meret.

Il prepartita di Parma-Napoli con Grassi e Meret

Pochi minuti al fischio d’inizio di Parma-Napoli (qui le formazioni ufficiali), parlano i protagonisti. A cominciare da Alberto Grassi, che sottolinea quanto sia difficile per i calciatori gialloblu: “Il momento non è dei migliori, bisogna affrontarlo col sorriso. Poi di là ho diversi amici, quindi sarà più facile. La quarantena a Collecchio è pesante, non stacchi mai, non deve essere un alibi, dobbiamo fare del nostro meglio lo stesso”.

Per gli azzurri parla invece il portiere Meret: “Complicato, ma sappiamo che dobbiamo giocarle al massimo tutte alla fine per arrivare al top contro il Barcellona. Tenuta difensiva? Il Parma segna tanto in contropiede, i giocatori veloci che hanno possono metterci in difficoltà sulle ripartenze, evitiamo gli errori che ci hanno penalizzato“.