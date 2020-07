Parma-Napoli, Giuntoli a DAZN sul futuro di Gattuso

A pochi minuti dal fischio d’inizio della gara contro i ducali, il direttore sportivo del Napoli ha parlato del futuro di Gattuso ai microfoni di DAZN.

Napoli, Giuntoli promuove Gattuso

Pochi minuti al fischio d’inizio di Parma–Napoli (qui le formazioni ufficiali), parlano i protagonisti. A cominciare da Cristiano Giuntoli, ds degli azzurri: “Gattuso sta facendo bene, sapevamo che la squadra ad un certo punto non stava rendendo come nelle sue potenzialità, ma eravamo convinti che poteva arrivare la svolta con lui ed è arrivata. Grande calciatore, sta bruciando le tappe come allenatore, speriamo possa avere un grande futuro. Osimhen? Non ci sono novità di rilievo, stiamo valutando tanti profili, staremo a vedere“.