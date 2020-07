Il tecnico del Napoli Gennaro Gattuso è intervenuto davanti alle telecamere di DAZN dopo il triplice fischio della gara contro il Parma.

Gattuso: “Con Giua non siamo fortunati. Barcellona? C’è tempo“

Terminata Parma-Napoli, è tempo di analisi. A prendere la parola è il tecnico dei partenopei, che commenta a caldo la prestazione dei suoi. Ecco quanto raccolto dalla nostra redazione: “Stiamo un po’ arrancando ultimamente. Lozano? Bene nella sua posizione da esterno, gli ho chiesto determinate cose e lui le ha fatte molto bene. Nel secondo tempo la squadra mi è piaciuta molto di più. Secondo rigore? Ci può stare che l’arbitro può sbagliare, non siamo fortunati con Giua che ci ha arbitrato contro il Lecce. Kulusevski è già caduto, può essere mai rigore questo? E’ già per terra, Koulibaly lo prende dopo. Ma va bene così, sicuramente noi potevamo fare meglio. Ripeto, per me non era rigore. Primo rigore? Non mi va di fare polemiche. Per me più rigore il primo che il secondo. La nostra colpa è che dovevamo fare meglio. Non ricordo nessun tiro in porta del Parma, facciamo fatica a finalizzare. Non ricordo nessuna parata di Meret, quando palleggiamo e stiamo nell’altra metà avversaria abbiamo difficoltà. Barcellona? Ancora non ci penso, abbiamo ancora tre partite da giocare, c’è tempo. Poi avrò tempo di valutare il tutto con il mio staff. Sto cambiando sempre 7-8 giocatori a partita. Abbiamo ancora molte settimane per affrontare il Barcellona”.