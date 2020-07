Parma e Napoli si sfidano al Tardini per il 35esimo turno di Serie A: ecco le formazioni ufficiali scelte da Roberto D’Aversa e Gennaro Gattuso.

Parma-Napoli, le formazioni ufficiali

PROBABILE PARMA (4-3-3): Sepe; Darmian, Iacoponi, B.Alves, Pezzella; Grassi, Brugman, Kurtic; Kulusevski, Karamoh, Gervinho. ALL.: D’Aversa.

A DISP.: Colombi, Laurini, Regini, Dermaku, Gagliolo, Barillà, Balogh, Sprocati, Inglese, Caprari, Siligardi.

NAPOLI (4-3-3): Meret, Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui, Fabian, Demme, Allan, Politano, Lozano, Insigne. ALL.: GATTUSO

A DISP.: Karnezis, Malcuit, Hysaj, Manolas, Luperto, Ghoulam, Lobotka, Zielinski, Younes, Elmas, Callejon, Mertens.

ARBITRO: Giua di Olbia.

La classifica delle due squadre

Parma e Napoli hanno poco ancora da chiedere al campionato: gli azzurri di Gattuso, dopo la vittoria della Coppa Italia sono già certi della qualificazione alla prossima edizione dell’Europa League ma in campionato proseguono il percorso verso le prime 6 posizioni. Il tecnico ex Milan non vuole lasciare nulla al caso e prepararsi per la prossima stagione. I padroni di casa, invece sono ad un solo punta dall’aritmetica salvezza, messa in discussione nelle ultime gare da risultati molto scarsi e da rimonte subite molto logoranti. La certezza è che al Tardini andrà in scena una gara ricca di significato nonostante il caldo e le ambizioni poco esaltanti.

