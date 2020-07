Parma-Napoli, Faggiano a DAZN: “Meritiamo altro”

A pochi minuti dal fischio d’inizio della gara contro i partenopei, il direttore sportivo del Parma ha parlato delle difficoltà di questo periodo ai microfoni di DAZN.

Parma, la rabbia di Faggiano

Pochi minuti al fischio d’inizio di Parma–Napoli (qui le formazioni ufficiali), parlano i protagonisti. A cominciare da Daniele Faggiano, ds dei ducali: “Siamo tutti dispiaciuti, dallo staff tecnico ai calciatori passando per i dirigenti, meritavamo e meritiamo un finale diverso di stagione. Indicazioni per il mercato? Le prossime partite sono particolari, possono dire molto come dire niente. Non posso esimermi dal dire che la squadra contro le grandi (Inter e Roma) non meritava di perdere, il Napoli lo è, ribaltiamo il pronostico“.