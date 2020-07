Oroscopo di domani 23 luglio: Paolo Fox, previsione e classifica segni.

Andiamo a scoprire insieme quali saranno i segni più fortunati di questo giovedì.

Oroscopo Paolo Fox 23 luglio 2020: le previsioni da Ariete a Vergine

Ariete. Una giornata importante per voi, state per compiere una scelta decisiva per la vostra vita. Magari sul lavoro o in amore, la cosa fondamentale è agire in maniera saggia. Fidatevi di chi vi vuole bene, non state a sentire chi vi giudica all’apparenza o chi non crede in voi.

Toro. State attraversando un momento di profonda riflessione, vi state un po allontanando da quelle che sono amicizie e relazioni. Volete focalizzarvi su quello che è il vostro futuro, magari insieme ad un’altra persona.

Gemelli. Giornata felice per voi, il divertimento non mancherà di certo. Fate attenzione alle finanze però, in questo periodo ci saranno diverse spese, cercate di gestirvi al meglio.

Cancro. Sei una persona molto coraggiosa, tendi ad affrontare tutto con molta sicurezza. Attenzione però a prendere le giuste decisioni, spesso sottovaluti le cose, e questo ti porta a diversi problemi.

Leone. Non sei convinto di alcune cose, e questo ti ha portato ad avere dei disguidi, magari con il tuo partner. E’ il momento giusto per chiarire ogni discussione, non lasciarti prendere dalla rabbia, tutto si risolverà.

Vergine. Sei stato in apprensione per motivi importanti, adesso però arrivano finalmente delle belle notizie. I vostri problemi si stanno risolvendo, e vi sentite molto più sollevati.

Oroscopo Paolo Fox 23 luglio 2020: le previsioni da Bilancia a Pesci

Bilancia. Sei una persona molto serena e pacata, ma c’è qualcosa che ti ha fatto innervosire. Ti senti tradito, e la tua fiducia non è stata ripagata magari. Cerca di circondarti solo da chi ti fidi ciecamente, a volte c’è chi ti pugnala alle spalle.

Scorpione. Finalmente arrivano le tanto attese soddisfazioni sul lavoro: sei in procinto di avere una promozione magari, o forse di ricevere dei compiti che tanto attendevi. Insomma un bel momento per te, ti senti appagato ed apprezzato.

Sagittario. Luna dissonante, fate attenzione ai rapporti di coppia e non solo. Anche le amicizie potrebbero essere in discussione. Il consiglio è di andare ad evitare i problemi che possono nascere, spegni le discussioni.

Capricorno. Giornata di recupero, riuscirai a trovare maggiore serenità in amore. La Luna è nel tuo segno, sul lavoro dovrai ben presto scegliere davanti ad un bivio. Prendi il tempo che ti serve e rifletti, sarà una scelta importante.

Acquario. Massima attenzione, stai all’erta. Anche le minime cose potrebbero cambiarti l’umore. E’ per tale motivo che il consiglio che arriva è quello di evitare le discussioni, perché ti causerebbero solo enorme stress. Hai bisogno inoltre di una risposta lavorativa e non riesci a mantenere la calma.

Pesci. Avresti bisogno di staccare dal lavoro, è un periodo in cui avverti molta pressione. Per chi ha appena intrapreso un nuovo percorso, sarà ancora peggio. Il week-end potrebbe servirti per liberare un po’ la mente. Pensi troppo ai tuoi errori e non alle cose che hai fatto bene fino ad ora.

L’oroscopo delle squadre

Napoli-Leone: La stagione sta per volgere al termine, e Gattuso comincia a tirare delle somme. Gli azzurri sono riusciti a vincere di carattere contro l’Udinese, ma ci sono delle incertezze che ancora non vanno a genio al tecnico. Contro il Parma è attesa un’altra grande risposta, soprattutto per completare al meglio un’annata molto particolare e difficoltosa.