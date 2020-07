Conferenza per il tecnico del Cagliari, Walter Zenga. Domani sera i sardi affronteranno la Lazio di Simone Inzaghi.

Zenga: “L’andata fu l’unica partita di A con i supplementari“

Conferenza prepartita per l’allenatore rossoblù Walter Zenga. Domani sera il Cagliari sfiderà la Lazio all’Olimpico di Roma. Queste le parole dell’ex portiere: “Dobbiamo fare molta attenzione alla gara di domani. Loro recuperano diversi elementi che non hanno giocato contro la Juventus, ricordiamo che prima dello stop per la pandemia la Lazio era la squadra che giocava meglio, oltre al Sassuolo e l’Atalanta. Adesso stanno avendo difficoltà, un po’ come tutti, perché si gioca ogni tre giorni. Inzaghi? Ha fatto un lavoro incredibile.

Contro i bianconeri sono rimasti in partita fino alla fine. Ce la giocheremo, sono sicuro che assisteremo ad un grande incontro. Ricordo che a partita dell’andata la vidi in diretta e fu una delle poche gare in Serie A con i tempi supplementari“.

Ancora Zenga: “Potrei dare spazio a molti primavera“

“Ionita? E’ fondamentale averlo recuperato, potrà darci una grande mano. Può giocare in più ruoli e rispetto agli altri è più in forma. Come lo stesso Ladinetti, quando è entrato sabato ha fatto bene. Non posso escludere che potrei dare spazio a molti giovani nelle ultime partite di campionato, sono ragazzi davvero interessanti”.