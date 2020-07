Italia, Lippi torna in pista: ecco quale sarà il suo nuovo ruolo

Italia, Lippi ricoprirà il ruolo da direttore tecnico della Nazionale: ritorno in azzurro

Ha fatto sognare i milioni tifosi dell’Italia, Marcello Lippi. Nel 2006 la Nazionale azzurra è finita sul tetto del Mondo, facendo appassionare un’intera generazione di tifosi italiani, con i calciatori che ancora oggi sono ricordati con affetto da tutti. Ed è proprio l’ex commissario tecnico che potrà tornare ben presto ad indossare la “cravatta” azzurra, con un ruolo tutto nuovo e diverso da quello che occupava un decennio fa.

Italia, il ritorno di Marcello Lippi: ecco di cosa si occuperà

Stando a quel che rivelano i colleghi del Corriere dello Sport, sarebbe previsto nella giornata di oggi, un incontro tra Marcello Lippi e il presidente della FIGC, Gabriele Gravina. Al centro delle discussioni ci sarà proprio il futuro dell’ex CT della Nazionale azzurra, che potrà tornare a collaborare con l’Italia. Sì, perché adesso sembra concreta la pista che lo rivedrà nuovamente occupato tra le scrivanie di Coverciano. Il nome di Marcello Lippi, in quest’ultimo periodo, era stato accostato alla presidenza dell’Assoallenatori, ma non è questo il ruolo che cercava lo stesso ex allenatore della Juventus e dell’Italia. Al contrario, ci sarà ancora spazio per lui con la Nazionale dell’Italia. Da capire, sarà quale sarà il rapporto con il CT della Nazionale, Roberto Mancini.