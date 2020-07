De Zerbi dopo Sassuolo-Milan: “Oggi qualcuno non aveva voglia”

De Zerbi, tecnico del Sassuolo, ha parlato ai microfoni Sky dopo la sconfitta contro il Milan. Queste le sue parole.

De Zerbi dopo Sassuolo-Milan

“Sulla partita? Penso che nel primo tempo abbiamo fatto bene, sapevamo della forma del Milan. Questa era la gara più difficile, ma comunque aperta. L’espulsione non ce la potevamo permettere, anche nel secondo abbiamo retto bene. Sui complimenti a Pioli? Non voglio entrare in casa di altri, è meritata la sua conferma, mi fa piacere per lui. Sulla voglia? Io ce l’avevo sempre, ma è chiaro che una situazione come quella di oggi possono esserci delle difficoltà. Qualcuno è giovane, ed è chiaro che in questo si possa sempre migliorare. Oggi 7-8 avevano voglia di vincere, altri 2-3 no. Come alzare di più l’asticella? Cosa può servire per arrivare in alto? Il futuro sono le prossime 3 partite, dopo ci saranno delle scelte con chi sarà giusto proseguire. Questi discorsi erano in programma di farli, al di là degli ultimi risultati. Locatelli? Deve ancora crescere, un altro anno qua penso che gli serva. Adesso sta prendendo gli elogi da tutti anche perchè il campo lo premia”