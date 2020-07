Ivan Juric non è stato solo il fautore dell’ottimo gioco mostrato dal Verona per tutta la stagione attuale, ma è anche al centro di numerose voci di calciomercato. Il suo futuro nel club scaligero non è ancora certo, soprattutto a causa delle sirene che arrivano da altri club di Serie A.

Calciomercato Verona, Juric resta e rinnova

Stando a quanto riportato da tuttomercatoweb.com, però, le settimane di riflessione hanno portato alla decisione che tutti i tifosi del Verona speravano: Ivan Juric rinnoverà il suo contratto con il club del presidente Maurizio Setti. Per la prossima stagione non avrà a disposizione molti degli uomini chiave di quella attuale ma proverà a riconfermare quanto di buono fatto vedere anche con altre pedine. Assodati gli addii di Amrabat e Rrahmani, ceduti rispettivamente alla Fiorentina e al Napoli, resta da capire quale sarà quello di Marash Kumbulla, difensore 2000 nel mirino di Inter, Juventus e Lazio. Inoltre il tecnico gialloblù dovrà fare i conti con la fine dei prestiti di tanti calciatori che, dal centrocampo in su, hanno fatto la differenza in questa stagione.

Le cifre del nuovo accordo

Ivan Juric ha da poco comunicato la sua volontà alla società che ha ricevuto la notizia. Il prossimo contratto sarà biennale, con opzione per il terzo, a circa 1,3 milioni di euro a stagione: la scadenza sarà fissata dunque al 2022, con possibile conferma fino al 2023. Dopo la gara con il Torino arriverà l’ufficialità.

