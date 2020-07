Calciomercato Roma, altro indizio sul futuro di Zaniolo

Tantissime voci di mercato e non solo per Zaniolo, ultimamente uno dei giocatori più discussi. I suoi screzi in campo hanno fatto parlare molto, e da allora anche le ipotesi su un suo addio alla Roma si sono fatte sempre più incessanti. Ora però si può essere arrivati ad un punto di svolta?

Ultime Roma: Zaniolo sponsor per la nuova maglia, resta in giallorosso?

Una stagione sicuramente molto altalenante per la Roma, protagonista di un avvio piuttosto positivo e successivamente quasi fuori dalla corsa Champions ad inizio 2020. Insomma le critiche non sono mancate, così come le voci di mercato, specialmente per qualche big. Ovviamente tra questi anche Zaniolo, il quale è tuttora sondato da diverse big. Il giovane centrocampista è stato dato per partente da molti, ma nelle ultime ore è arrivato un indizio parecchio rilevante: Zaniolo, così come Pellegrini, è stato scelto come sponsor per il nuovo kit divise per la prossima stagione giallorossa. Di certo non può essere un caso, con il giocatore che ha anche avuto parole al miele per la sua squadra su Instagram.

Zaniolo-Roma: screzi si, ma pur sempre amore

I recenti avvenimenti riguardanti Zaniolo non hanno di certo fatto bene alla Roma, ma a quanto pare anche stavolta l’amore è pronto a trionfare. Zaniolo è felice alla Roma, e seppur possa arrivare un’offerta quasi irrinunciabile, il talento giallorosso non sarà mai sicuro al 100% di lasciare la Capitale. In fondo lo dice anche lui: “E’ come quando ti innamori..”