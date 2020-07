La Roma non conosce ancora il suo futuro societario, e conosce ancora meno quello del calciomercato che potrebbe essere differente a seconda delle scelte di James Pallotta.

Calciomercato Roma, Dzeko parla del suo futuro

Uno dei nomi a rischio addio è quello di Edin Dezko, capitano e stella dei giallorossi con un ingaggio molto consistente. In Serie A piace a Inter e Juventus ma l’addio non è così certo come si potrebbe pensare. Già la scorsa stagione è stato ad un passo dall’Inter, salvo poi rinnovare il contratto con la Roma e anche quest’estate sono riprese le stesse voci. Ad allontanarle, però, ci ha pensato lo stesso centravanti bosniaco che, commentando la nuova maglia della Roma, presentata oggi, ha avuto modo di ribadire le sue volontà.

“Partita dopo partita, questa maglia ti si cuce addosso fino a non distinguerla più dalla tua pelle”.

CLICCA QUI PER RESTARE AGGIORNATO SU TUTTE LE NEWS DI MERCATO

I numeri di Dzeko

Il capitano giallorosso è da cinque stagioni all’Olimpico. Ha messo a segno 105 reti con il club capitolino, diventando lo straniero con maggior numero di reti per la squadra di James Pallotta. In questa stagione ha messo insieme 40 presenze tra Serie A ed Europa League, mettendo a segno 18 reti e 12 assist.

Potrebbero interessarti anche

Calciomercato Roma, anche Zaniolo parla del futuro: le sue dichiarazioni

Mercato Inter, Conte ha chiesto un acquisto per reparto: i nomi

Calciomercato Juventus, avanti con Sarri: due acquisti per migliorare