Calciomercato Napoli, affare con la Roma: Giuntoli pronto all’assalto

Il calciomercato del Napoli si infiamma sull’asse che porta a Roma. Con l’addio di Callejon, sembra sempre più vicino l’approdo di un nuovo innesto per le corsie offensive.

Calciomercato Napoli, Under è il sostituto di Josè Callejon

Non è una novità, Cengiz Under è a tutti gli effetti un obiettivo del club azzurro. Il Napoli potrebbe puntare su di lui per il calciomercato che verrà, con l’addio di Josè Callejon sempre più concreto. Non rinnoverà, quelle che restano sono le ultime apparizioni dello spagnolo in maglia partenopea, ma con la precarietà di Hirving Lozano ancora viva, nonostante le ultime chance che comunque gli verranno concesse, Cristiano Giuntoli sembra indirizzato verso un nuovo perno per le fasce offensive.

Napoli, Under è l’acquisto “alla Manolas”: si avvinca al club azzurro

Stando a quanto riportato dai colleghi di Fantacalcio.it, il classe ’97 potrebbe arrivare a Napoli. Un anno dopo, sempre dalla Roma, il club partenopeo sembra intenzionato a fare un acquisto importante. Ci era già riuscito con Kostas Manolas, adesso ci proverà con Under. Per il calciatore turco, la Roma vorrebbe incassare una cifra che si avvicina ai 35 milioni di euro, dal canto proprio Aurelio De Laurentiis andrebbe a spingersi per un massimo di 25 milioni. Non è inoltre da escludere l’inserimento di una contropartita per convincere i giallorossi. E il primo nome, che piace molto alla Roma, è quello di Arkadiusz Milik, sostituto ideale di Edin Dzeko.