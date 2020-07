Calciomercato Napoli: tentazione dal Milan se dovesse saltare Osimhen

Calciomercato Napoli, idea Rafael Leao se dovesse saltare Osimhen

E’ chiaro, il calciomercato del Napoli sarà indirizzato verso Osimhen. E’ lui il primissimo nome su cui spera di chiudere ben presto Cristiano Giuntoli, ds del Napoli che ha lavorato a lungo sull’operazione. Lille ed entourage sembrano pronti alla fumata bianca, anche se manca sempre qualcosina, che sembra far traballare un po’ le certezze dall’ambiente partenopeo. E’ per questo che Aurelio De Laurentiis non vorrebbe restare a mani vuote, come successo già in passato con Pépé, virando sulla soluzione Lozano.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, Chiesa: Commisso arriva in Italia, si tratta

Napoli, il piano B porta il nome del talento rossonero: il Milan pronto a cederlo?

Stando a quanto rivelato dai colleghi di Tuttosport, il Napoli sta valutando non solo il piano B, ma anche l’eventuale C e D. Tutto, pur di non restare colti di sorpresa, se dovesse saltare l’affare Osimhen. E dunque, il calciomercato del Napoli, potrebbe vedere tra i protagonisti, il nome di Rafael Leao. Il calciatore portoghese interessava al Napoli ancor prima del suo approdo in rossonero. Il Milan, d’altro canto, non avrebbe alcuna intenzione di cedere il proprio giovane ma se dovesse arrivare un’offerta irrinunciabile, dall’area tecnica e dirigenziale, non verranno fatte opposizioni. I rapporti di Mendes – agente del calciatore – con Aurelio De Laurentiis, inoltre, sono anche ottimi. Oltre a Leao, in ogni caso, tra le altre soluzioni, sarebbe venuto fuori anche il nome del “gallo”, Andrea Belotti, arrivato al capolinea della sua avventura in maglia granata.