Definito il futuro della panchina, il Milan si appresta a piazzare i primi colpi di calciomercato. Dopo l’ufficialità del prolungamento di contratto di Stefano Pioli, il primo step sarà quello di confermare tutti i calciatori che tanto bene hanno fatto nella ripresa del campionato.

Calciomercato Milan, incontro con Ramadani per il futuro di Rebic

Nella giornata odierna i dirigenti del Milan hanno incontrato Fali Ramadani a Milano. Il potente agente, tra gli altri anche di Ante Rebic, ha avuto un importante incontro con Frederic Massara e Paolo Maldini per discutere del riscatto dell’attaccante croato dall’Eintracht Francoforte ma anche per parlare del futuro di altri calciatori che segue: Luka Jovic su tutti. Con il club tedesco non dovrebbero esserci problemi per il riscatto di Rebic in virtù della volontà del club di Francoforte di riscattare André Silva. La mediazione di Ramadani sarà solo utile per completare i dettagli dell’operazione.

CLICCA QUI PER RESTARE AGGIORNATO SU TUTTE LE NEWS DI MERCATO

Anche la Fiorentina presente all’incontro: i motivi

Ma l’operazione Rebic-Milan non dipenderà solo dai due club rossoneri. Al centro dell’incontro odierno c’era anche la Fiorentina di Rocco Commisso che detiene il 50% degli incassi dalla cessione dell’attaccante croato. I rossoneri vorrebbero, infatti, anticipare i tempi per il riscatto di Rebic e acquistarlo definitivamente prima della scadenza del prestito (attualmente fino al 30 giugno 2021) anche per evitare di sborsare un conguaglio maggiore in caso di altra stagione a livelli molto alti.

Potrebbero interessarti anche

Mercato Inter, Conte ha chiesto un acquisto per reparto: i nomi

Calciomercato Juventus, avanti con Sarri: due acquisti per migliorare