Calciomercato Milan, Pioli pronto a prolungare: vicina la firma

Una stagione piuttosto travagliata per il Milan, ed in particolare per Stefano Pioli, chiamato a traghettare i rossoneri dopo un pessimo inzio di stagione. L’impatto del tecnico è stato devastante, e soprattutto post lockdown i rossoneri hanno ottenuto una striscia di successi incredibile.

Ultime Milan: salta Rangnick, Pioli sarà confermato

Tante voci, tanti fatti. Questa è stata più o meno la sintesi dell’ultimo periodo di Stefano Pioli. L’allenatore del Milan si pensava dovesse andare via a fine stagione, e far posto a Rangnick, attuale responsabile dell’area tecnica del Lipsia. E invece a quanto pare nelle ultime ore c’è stato un ribaltone incredibile, a soprattutto inaspettato. Il tedesco non diventerà il nuovo allenatore del Milan, e per di più al Milan sarà confermato Pioli. Stando a quanto riportato da Sky Sport, l’attuale allenatore dei rossoneri è pronto a firmare un rinnovo biennale fino a giugno 2022: l’annuncio è atteso nelle prossime ore.

Milan: perchè Pioli si merita la conferma

Pioli è pronto a restare al Milan, e i rossoneri sono pronti a confermarlo. Il tecnico ha avuto un impatto incredibile sul gruppo e in ottica risultati, e la firma ormai imminente sembra essere il giusto premio per il gran lavoro fatto. Nell’ambiente Milan non aspettavano altro, perchè Pioli si merita di allenare il Diavolo.