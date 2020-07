Calciomercato Milan, Pioli firma: c’è l’annuncio, ora è anche UFFICIALE

Il calciomercato del Milan non ripartirà da Rangnick, ma da Pioli e il suo staff: è arrivato l’annuncio sul rinnovo del tecnico emiliano.

E’ successo tutto durante la serata di ieri, quando in campo si giocava Sassuolo-Milan (CLICCA QUI PER GLI HIGHLIGHTS). La notizia è arrivata all’improvviso, all’inizio direttamente dalla Germania, con il rinnovo di Ralf Rangnick al Lipsia che ha creato un effetto domino. Sì, perché al margine della partita le domande sono state dirette, tutte per Stefano Pioli, eccitato ai microfoni di Sky Sport ed emozionato, a sentir parlare di conferma. Lo stesso tecnico nato a Parma, infatti, ha snocciolato la questione in diretta: “Sono orgoglioso della fiducia che ripone in me il Milan”.

Milan, il comunicato della società sul rinnovo di Pioli: l’annuncio ufficiale

E’ arrivato nel corso di questa notte e solo dopo la vittoria ottenuta al Mapei Stadium contro il Sassuolo, l’annuncio sul rinnovo di Stefano Pioli. Era tanto desiderato dai tifosi del Milan, che hanno visto una squadra compiere dei passi importanti in avanti, ritrovando l’Europa League, salvo clamorosi colpi di scena. Un accordo sul contratto, quello di Stefano Pioli, esteso fino al 2022, come recita il comunicato ufficiale apparso sul sito del Milan. Di seguito, le parole del club.

“AC Milan (il Club) annuncia di aver raggiunto un accordo con Stefano Pioli per l’estensione di due anni del suo contratto come allenatore della prima squadra maschile, che pertanto scadrà a fine giugno 2022.

Stefano è approdato alla guida tecnica del Milan nell’ottobre 2019 con un accordo fino al termine della stagione. Ha saputo gestire brillantemente sia il blocco dovuto alla pandemia da Covid-19 che il riavvio della stagione in corso, con un approccio concreto e positivo, facendo crescere tutta la squadra”.