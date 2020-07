Calciomercato Juventus, c’è un preferito per l’attacco

La Juventus continua il suo mercato, e lo fa soprattutto pensando a come rinforzare il reparto offensivo. I bianconeri vorrebbero prendere una prima punta, anche perchè la permanenza di Higuain è praticamente da escludere. I nomi fatti ultimamente sono tutti molto interessanti, ma pare che la Vecchia Signora abbia un vero e proprio ordine di priorità.

Mercato Juventus: Raul Jimenez è la priorità

Paratici e dirigenza si stanno mettendo a lavoro già da un po di tempo per quanto riguarda l’acquisto di un attaccante, che possibilmente abbia fiuto del gol ma anche grande duttilità in avanti. Insomma uno capace di segnare tanto ma di aiutare anche la squadra, un Raul Jimenez per intenderci. Ebbene pare che proprio il messicano sia attualmente il preferito come rinforzo offensivo, così come riportato da Repubblica. La sua valutazione è di circa 60 milioni di euro, una cifra comunque piuttosto alta, e che porterebbe i bianconeri a dover fare uno sforzo economico importante.

Ultime Juve: le alternative a Jimenez

Jimenez è stato protagonista di una grandissima stagione al Wolverhampton, e come premio finale probabilmente arriverà la qualificazione in Europa. Prestazioni e gol che hanno fatto levitare parecchio il prezzo, tanto da renderlo un obiettivo complicato anche per la Juventus. Ecco che la squadra di Torino ha già messo in conte delle alternative: Milik, Dzeko e Duvan Zapata.

