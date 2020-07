Calciomercato Juventus, si complica la trattativa con il Napoli

Grandi movimenti in Serie A, dove le principali squadre del nostro campionato stanno aumentando sempre di più il ritmo mercato. Tanti innesti possibili ed altrettante trattative tra le varie big. La Juventus è alla ricerca di una prima punta, e guarda particolarmente in casa Napoli.

Ultime Juventus: Bernardeschi complica l’affare Milik

Gli obiettivi bianconeri sono ormai conosciuti, specie per quanto riguarda il reparto offensivo. La Juventus ha messo nel mirino anche Arek Milik, il quale è da tempo uno degli obiettivi principali, considerando in particolare le sue caratteristiche volte anche al gioco di Sarri. Insomma un polacco che piace tanto, con lo stesso giocatore che ritiene la Vecchia Signora come prima scelta per il futuro. Ecco però che le cose si complicano adesso: il Napoli sarebbe anche disposto a cedere il suo attaccante, ma non senza una contropartita tecnica. Tra le varie opzioni la più plausibile è quella di Bernardeschi, il quale però non sarebbe entusiasta della destinazione, soprattutto a causa della questione relativa ai diritti d’immagine. Milik-Juventus si raffredda, almeno per il momento.

Juventus: sarà mollato Milik?

Milik è una pista che si complica ogni giorno sempre di più, ed è per questo che la Juventus ad oggi sembra fare fatica a portare avanti la trattativa. Ecco che vengono prese in considerazione altre opzioni per l’attacco, con qualche obiettivo anche del nostro campionato.

