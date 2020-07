Calciomercato Juventus, avanti con Sarri: due calciatori per puntellare la sua rosa

Calciomercato Juventus, Emerson Palmieri e Jorginho per Sarri: lo scenario

Il calciomercato della Juventus passerà per Maurizio Sarri. Il tecnico di Figline è a stretto contatto con i suoi collaboratori e assieme al CFO del club, Fabio Paratici, disegnerà la sua Juventus 2.0. E’ lo scenario raccontato dai colleghi della Gazzetta dello Sport, quotidiano che fa venire fuori i primi obiettivi del club bianconero. Tra i nomi in auge, ma fin troppo costosi, ci sarebbero Emerson Palmieri e Jorginho. Il duo italo-brasiliano forma la coppia dei perni importanti che arriverebbero da Londra, sponda Blues. E’ proprio dall’ex squadra di Maurizio Sarri, il Chelsea, che passerebbe il mercato del club bianconero.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Napoli, affare con la Roma: Giuntoli pronto all’assalto

Juventus, prima le cessioni e poi i colpi: ecco come Paratici piazzerà nuovi innesti per Maurizio Sarri

Come ribadito dalla rosea, per arrivare ad acquisti importanti, anche la Juventus dovrà passare per cessioni altrettanto importanti. I soldi servono per finanziare il calciomercato, varrà per tutti nella prossima sessione. Ed è per questo che continuano ad esistere le voci su Emerson Palmieri solo se dovessero arrivare delle offerte importanti per Alex Sandro. Discorso uguale per Jorginho, che arriverebbe solo in caso di cessione di uno dei perni in mezzo al campo. Insomma, una Juve che comprerà sicuramente, ma solo quando le cessioni verranno fuori. Inoltre, tra i desideri di Maurizio Sarri, resta vivo quello per l’altro suo pupillo, Arkadiusz Milik. Il polacco sembra sempre più in rottura con il Napoli.