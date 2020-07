Calciomercato Juventus, Chiesa: Commisso arriva in Italia, si tratta

Calciomercato Juventus, Chiesa e Commisso: trattative in corso

E’ atteso in Italia il patron della Fiorentina, Rocco Commisso. Il calciomercato in Serie A si scalda, con il nome di Federico Chiesa tra i protagonisti. Arriva nella nostra Penisola il presidente viola, proprio per sbrogliare la complessa situazione legata al talento italiano. Nelle ipotesi future c’è quella della cessione, con la Fiorentina ormai salva e un progetto che però è destinato a crescere. C’è da capire su quali basi: se con Federico Chiesa o con un tesoretto da utilizzare poi nella prossima sessione di calciomercato.

Juventus, Paratici resta defilato: Commisso si incontrerà con l’entourage di Chiesa per parlare del futuro

La Juventus, come è noto ormai da tempo, va a caccia di Federico Chiesa. Il calciatore viola piace tanto al CFO dei bianconeri, Fabio Paratici. Stando a quel che rivelano direttamente dal quotidiano Tuttosport, Rocco Commisso sarebbe dunque atteso in Italia per capire come sfruttare il cartellino di Chiesa. L’eventuale gestione di un suo addio, attraverso una monetizzazione completa oppure se trarne vantaggio, andando a prelevare un perno dalla Juventus. In uscita, c’è da dire, che c’è comunque Bernardeschi. E’ chiaro che il calciatore non sarebbe molto gradito dai tifosi viola, che non presero bene il suo passaggio alla Juve qualche anno fa. Ma appunto, tra le alternative in qualità di contropartita tecnica, ci sono i nomi interessanti dei giovani Romero e Pellegrini, ma non solo: anche Rugani o De Sciglio potrebbero approdare ai viola. Occhio però alla concorrenza estera: su Chiesa c’è il forte interesse del Manchester United, che non svanisce.