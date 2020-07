Calciomercato Inter, tre acquisti: uno per reparto, li ha chiesti Conte

Calciomercato Inter, tre rinforzi per Conte: ecco di chi si tratta

Ha denunciato il gap con la Juventus, proprio l’ex tecnico dei bianconeri, Antonio Conte. L’attuale allenatore dell’Inter vorrà ripartire dal calciomercato, perché per colmare appunto il gap, toccherà continuare il percorso di crescita. Un cammino intrapreso nella scorsa estate, proprio quando l’allenatore salentino ha deciso di sposare il progetto di Suning.

Inter, Da Tonali a Dzeko, passando per Kumbulla: il mercato di Conte e Marotta

Stando a quel che rivelano i colleghi di Tuttosport, l’Inter andrebbe dritta su tre acquisti. Uno per reparto, tranne quello legato alla porta, che è ancora ben saldo con Samir Handanovic. Per diventare “grande”, l’Inter piazzerà tre colpi, uno diverso dall’altro. Il primo, porta il nome del giovanissimo Marash Kumbulla. “Sarà subito nerazzurro”, è quello che indica lo stesso quotidiano piemontese, nonostante il muro di cui parla il presidente dell’Hellas Verona, Maurizio Setti. Per il centrocampo, invece, è sempre calda la pista che porta a Sandro Tonali. Il giovane centrocampista del Brescia fa letteralmente impazzire il tecnico e anche Beppe Marotta, che vuole anticipare i rivali. Per l’attacco, invece, torna in auge il nome di Edin Dzeko. Il calciatore, questa volta, potrebbe accettare l’ipotesi Inter.

E’ chiaro che, per arrivare a questi perni importanti, l’Inter dovrà comunque compiere dei sacrifici sul calciomercato. E tra questi, potrebbero esserci Brozovic e Skriniar, con il secondo che non sembra compatibile alla difesa a tre di Antonio Conte.