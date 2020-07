Calciomercato Inter, arrivano le dichiarazioni di Lautaro

Un calciomercato sempre più intenso quello di Serie A, dove le principali big stanno cercando vari rinforzi in vista della prossima stagione. Cosa non da poco sarebbe anche quella di blindare i vari gioielli, sempre molto richiesti dalle altre grandi europee. Ne sa qualcosa l’Inter, intenta a gestire qualche situazione “spinosa”.

Ultime Inter, Lautaro: “110% per i nerazzurri”

Tante avance, una trattativa ancora aperta, e un futuro tutto da scrivere: piccolo riassunto sull’ultimo periodo riguardante Lautaro Martinez. L’attaccante argentino è stato attorniato da tantissime voci ultimamente, e pare che anche adesso si continui a parlare del suo possibile passaggio al Barcellona. Eppure dal canto suo sono arrivate ancora una volta delle belle parole verso l’Inter: “110% per i nerazzurri, per tutte le persone che lo amano e per la maglia. Conte mi ha dato grandissima fiducia, è una cosa molto importante per me, ogni giorno ci fa crescere. Combatto per la felicità dei tifosi”

Lautaro ha allontanato le voci di mercato?

Delle dichiarazioni importanti quelle di Lautaro, e che dimostrano grande fedeltà e amore verso i colori nerazzurri. Parole che però potrebbero rimanere tali, visto e considerato il continuo avanzare del Barcellona. I blaugrana non hanno affatto mollato la presa, il Toro potrebbe cedere alle avance. Insomma amore si, ma non eterno forse.

