Il calciomercato dell’Inter sta entrando sempre più nel vivo, soprattutto dopo le recenti prestazioni. Se da un latohanno confermato la bontà della rosa, dall’altro hanno mostrato le lacune da risolvere per puntare ad obiettivi molto più importanti di quelli attuali.

Calciomercato Inter, Kante è un pallino di Conte

Per la prossima stagione i nerazzurri hanno intenzione di investire soprattutto sul centrocampo, reparto che ad oggi ha mostrato i maggiori problemi per Antonio Conte. Ci sono delle uscite già certe che andranno sostituite con nomi di maggior qualità. Vecino e Borja Valero saranno i primi due addi e c’è da capire il futuro di Roberto Gagliardini, ottimo gregario ma difficilmente titolare inamovibile in una rosa come quella interista. Il primo obiettivo per la prossima stagione è e resta Sandro Tonali. Il centrocampista del Brescia ha già dato il suo gradimento all’opzione Inter ma ad oggi non ci sono accordi tra i club per la conclusione dell’affare. Antonio Conte, però, ha chiesto alla dirigenza anche altre qualità: sostanza e corsa soprattutto, che corrispondono al nome di N’Golo Kante, centrocampista del Chelsea, già allenato ai tempi di Stamford Bridge.

CLICCA QUI PER RESTARE AGGIORNATO SU TUTTE LE NEWS DI MERCATO

Kante affare possibile

Il centrocampista francese del Chelsea non è incedibile. Tutt’altro. Nelle ultime gare si è accomodato in tribuna ufficialmente perché “fuori forma” anche se le sirene di mercato potrebbero essere il cavillo che ha portato Frank Lampard a rinunciare alle caratteristiche dell’ex Leicester. Stando a quanto si legge su calciomercato.com, il classe ’91 è uno dei cedibili della rosa Blues. Dopo gli acquisti di Werner, Ziyech e Havertz (in via di definizione), il club di Abramovich ha bisogno di fare cassa e la cessione di Kante potrebbe portare aria alle casse. L’operazione resta aperta per l’Inter e per Antonio Conte che affiderebbe le chiavi del suo centrocampo all’instancabile N’Golo Kante.

Potrebbero interessarti anche

Mercato Inter, Conte ha chiesto un acquisto per reparto: i nomi

Calciomercato Juventus, avanti con Sarri: due acquisti per migliorare